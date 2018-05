Aziz Yıldırım: Hesap soracağım

Yıldırım, seçim için herhangi bir vaadinin olmadığını belirterek, yeniden başkan seçilmek istemesinin nedenini FETÖ'nün kendilerine kurduğu kumpasla 'hesaplaşmak' olarak açıkladı. İşte Aziz Yıldırım'ın çarpıcı açıklamaları: Herkes bir şey vaat ediyor. Yapacaklarımı mı yapamayacaklarımı mı vaat edeyim? Benim vaat edeceğim bir şey yok. Bir hikaye yaşandı. Bunun içinde acı var, hüzün var. Fenerbahçe 3 Temmuz ile birlikte çok acılar çekti. Askeri kanat ve Fenerbahçe linç edilircesine yok etme şeklinde operasyonlar yaptı. FETÖ örgütü tarafından ele geçirmek için operasyonlar yapıldı. Bunun adı şike değildi. Bu camiayı ele geçirmekti. Fenerbahçe camiasını ele geçirmekten sonra hedefte diğer spor kulüpleri vardı. Bu kavgayı yapmamız lazım F.ahçe Başkanı çünkü Kulüpler Birliği başkanıydı ve güçlüydü. Silivri'de şunu söyledim mahkemede: "Ne şikesi memleket elden gidiyor." Ben ülkenin kurumlarının FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını gördüm. Fenerbahçe'nin maddi ve manevi kayıpları oldu. 2 defa hak ettiği halde Şampiyonlar Ligi'ne gidilemedi. Bizim bu hesaplaşmayı ve kavgayı yapmamız lazım. Biz bu kavgayı yapmasaydık 50 yıl daha ortada kalacaktı. Ben ve benim gibi eziyet çekenler, Metris'te, Silivri'de yaşayanlar bu hesaplaşmayı yapar. Sırf bu hesabı sormak için arkadaşlarımla 3 yıl daha adayım. 3 yıldan sonra bir daha F.Bahçe'de görev almayacağım.

ERKEN ÇIKIP BİZİ BÖLDÜ

Fenerbahçe seyircisini böldük. Kombine almayın, ürün almayın diye durmadan yayın yaptılar sosyal medyada. 'Bölünmeyin, FETÖ'nün yapamadığını yaptırmaya çalışıyorlar' dedim. Ali Koç'un erken çıkması böldü. FETÖ'nün de istediği buydu. Kötü niyet değil. Ali Koç'u ben aday gösterdim. İnsan aday gösterdiği bir insana "Sen erkeksen çık?" der mi? Ya böyle bir şey olur mu? Ali Koç yanlış anlıyor işte. Kimse para vermeden kulübe üye olamaz. Onlar da yaptılar, yaptırıyorlar da. Bugün Koç Grubu'nda, Arçelik'te çalışan onlarca kişi üye yapıldı son zamanlarda. 1 kişi, 10 kişiyi üye yapıyor. Ama parası veriliyor. Bunlar olabilir. Para verilmeden üyelik olmaz. 1998 yılında ilk aday olduğumda, 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' sözüm vardı. Bir kişi Fenerbahçeliyim diyorsa ve 3 kişi de referans oluyorsa, öyle üye olabilir. Ben 'başka takımdasın, gel seni üye yapalım' diye bir şey yapmadım. Yaptıysam, şerefsizim.



EN İYİ BİZ BİLİYORUZ

Fenerbahçe'de her şeyi baştan yapma gibi, onu yapacağım, bunu yapacağım, gerek yok. Bu kulübün neye ihtiyacı var, en iyi biz biliyoruz. Al bizim projelerimizi uygula, oldu bitti. Sermaye arttırımı yapmak kolay. İsteseydik şimdiye kadar 10 kere sermaye artışı yapardık. Kulübü kendi kaynaklarıyla idare etmeye çalıştık hep.



2011'DE ÇAĞ ATLIYORDUK

Fenerbahçe 2011 yılında çağ atlıyordu. Fransa dergisi, önümüzdeki 10 yılda iki Avrupa takımı geliyor diyordu, biri Fenerbahçe, biri de Brondby. Forbes, 'Aziz'in mucizeleri' diye başlık attı. İlk 20 takım içindeydik biz o dönemde.



BORÇ 400 MİLYON EURO

Borç var; 400 milyon euro, her yerde söylüyoruz. Kur farkından dolayı artış oldu. Fenerbahçe'nin borcunun nerelerden geldiği belli. Basket takımının 15 milyon euro açığı var. 4 sene Final Four'a gitti, 60 milyon euro. Bedel vereceğim dedi, ne kadar verir bilmiyorum. Mühim olan 400 milyon euro'yu nasıl durduracaksın? Peki bunu başkan seçilemezseniz Fenerbahçe'ye vermeyecek misin?



AYKUT HOCAYLA KONUŞACAĞIZ

Aykut hoca iyiydi. Hakem penaltıyı verse, gereğini yapsa, bugün Aykut Kocaman'ı kimse tartışmayacaktı. Aykut hocanın 1 yıl daha mukavelesi var. 10 gündür görüşmedim Aykut hocayla. Seçim geçsin, sonra oturup, konuşacağız. Aykut Kocaman'ın çok duygusal bir yapısı var. Fatih hoca Milan'a gitti. Sportif direktör "Al bu oyuncular senin dediler" ve oyuncular ile arasında problem çıktı, yaşananları biliyoruz. Ben hocaya 'şunu oynatmazsan iyi olur' dediğim zaman, hocayı uyardı olarak kabul etmen lazım sayın basın. Beşiktaş duruşu, şimdi 'Süleyman Seba duruşu'. Bilmem ne kalsın, gitsin diye bağırıyorlardı.



KARAKTERSİZ DEĞİLİM

Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olacaksın' derlerse o zaman gelirim. Kapalı kapılar arkasında konuşacak kadar karaktersiz bir adam değilim. Sayın Ali Koç'a hiçbir zaman FETÖ'cü demedim. Benim düşüncelerimde böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı, 2015'te Ali Koç'u yerime aday göstermezdim. Ali Koç ne FETÖ'cüdür, ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Benim bilgim dahilinde başkaları gidip şikayet etmişse ve bundan dolayı beni suçluyorlarsa, kim suçluyorsa onlar namussuz ve şerefsizdir. Benim çevremdeki insanlar konuşabilirler. Ali Koç Ne FETÖ'cüdür ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Bunu ancak devlet bilir. Emniyet bilir, ben bilemem. 101 kişi beni şikayet etti diyorlar. Sanki bunu biz yapmışız gibi... Ben öyle anladım. Biz öyle şerefsiz değiliz.



KULÜBÜN İÇİNE FİTNE SOKULDU

Ben kumpası yemiş en büyük adam olarak neden kumpas yapayım? Ben 20 küsur sene başkanlık yaptım, bir daha bir Allah'ın kulu yapamaz. Tatlı ile acı birbiri içinde olan bir yer. Ben burada bir hesaplaşma yapılması için kalmak istiyorum. İlla ben olacağım, yapacağım diye bir şey yok. Fenerbahçe'nin içine fitne sokuldu. Bunları toplarız biz ama tribünlerin içine Kanada'dan Avrupa'nın her yerinde hakaret yağıyor. Bunların hepsi

FETÖ'cü.



ADINI AĞZIMA ALMAYACAĞIM

2 Eylül 2015'te Ali Koç beni kulüpten arıyor ve başkanı ziyarete gelmek istediğini söylüyor. 9 Eylül'de Burhan Karaçam ile birlikte beni ziyarete geldiler. Bizim de mahkeme devam ediyor. Savcı 2 ay izne gideceğini ifade etmiş. Heyet de savcının mütaala vermesini bekliyor, olumlu-olumsuz belli değil. O günlerde bunun gerginliği vardı. Kafam diğer tarafa takıldığı için konsantre olamadım. "Yandex'ten ne kadar para kazanacağız, 1 Milyon Üye projesinde neredeyiz. Ne kadar kombine sattık?" diye sorular... Sonra ne oluyor dedim, mevzu nedir... Ben ölmedim dedim, yaşıyorum. Ben ölünce gelirsiniz mirasımı paylaşırsınız dedim. Kırılma noktası budur. Bugünden sonra Ali Koç ismini ağzıma almayacağım.



OPERASYONLAR 2006'DA BAŞLADI

Otobüs kurşunlandı. Lig lideri olan takım, şampiyonluğa giden takım o gece bitmiştir. Moral olarak bitmiştir. Yabancıların hepsi korkmuştur, yerliler de ne yapsın? Şampiyonluk kaçmıştır. 3 Temmuz da F.Bahçe'nin üzerinden silindir gibi geçmiştir. Galatasaray maçında 3 penaltı verilmedi. 1 tanesi verilse, Fenerbahçe bugün öne geçmişti. Galatasaray maçında Bülent Yıldırım tarafından hakkı yenmeseydi Fenerbahçe'nin, bugün şampiyon olmuştu. 2006'da 16 dakika maç uzatıldı. Normal şartlarda 30 dakika uzardı. Borozanlar öttürdüler. Şampiyoluğu kaybettirdiler. FETÖ operasyonları orada başladı



SEÇİMİ BİZ ORGANİZE ETMİYORUZ

Seçimi Fenerbahçe Yönetimi organize etmiyor. Fenerbahçe'nin mevcut personeli tarafından yapılıyor. 20 yıldır böyleydi, bugün de böyle. Sicil kurulu tarafından seçiliyor ve organize ediliyor. Bir sandıkta kaç kişinin oy kullanılacağı belli. Yönetim olarak kongrede görevli insanların işine karışmıyoruz. Karışmak da istemiyorum. Oradaki yetkililer kimse görevlerini yapacaklar. 3 tane zarf olacak, geldiğinizde sandık kurulu başkanı veya üyeleri kongre belgesi karşısında zarfları verecekler. Hazırlanan kapağın içinde istediğiniz oyları kullanacaksınız. İşleriniz bittiğine dair imza atınca ayrılacaksınız. Diğer kulüplerde çarşaf liste şeklinde isimler tek tek okunuyor. Sandıkların işleri bittiği divan başkanın talimatıyla anda açılır. 26 bin kişinin katılım hakkı var. 26 bini de katılabilir. O civarlarda bekliyoruz.



Ali Koç'u buradan uyarayım. Sen Koç ailesinin çocuğusun, olaya geniş bakman lazım. Ben 20 sene önce geldiğimde sandıklar çalınıyordu, götürülüyordu, insanlar başkalarına oy attırıyorlardı. Hiçbir kongrede seçim safhasında onu kazandıralım diye müdahale yaptık mı? Herkes şu tüzüğü iyi görsün. Bu Fenerbahçe anayasasında ne yazıyorsa o yapılır. Aziz Yıldırım'ı tanımıyorsa bir daha tanısınlar. Hukuk ne yazıyorsa onun arkasındayız.



ADI ŞİMDİ 'DURUŞ' OLDU!

Fatih Terim, Milan'a gitti. Milan, al bu oyuncular senin dedi. Oyuncularla hoca arasında problem çıktı. Teknik direktör, oyuncuları aldırır veya yönetim alır. Başkan ile teknik direktör oturup dertleşebilmeli. Rakipler 'Duruş' diyorlar. Ne duruşu? Beşiktaş duruşu. Nereden geliyor bu duruş, Süleyman Abi'den... Bilmem kim dursun, Seba gitsin diyorlardı. Şimdi duruş oldu...