Aziz Yıldırım'dan üyelere futbol sözü!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçim öncesinde geçtiğimiz gün kongre üyeleriyle bir araya geldi. Son yıllarda kaçan şampiyonlukların ardından Fenerbahçe taraftarlarının tepkilerini giderek arttırması ve artık tribünleri de boş bırakması üzerine harekete geçen Yıldırım, seçilmesi halinde önümüzdeki 3 yıl tamamiyle futbol takımına odaklanacağını söyledi.
- 28.5.2018 09:48
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