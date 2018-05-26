Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    26 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'dan yeni televizyon kanalı müjdesi

    Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi

    Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Başkan Vekili Mithat Yenigün, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve şube yöneticileri katıldı. 1998-2018 yılları arasını kapsayan 'Dönüşüm' adında bir sunum gerçekleştirilerek sarı-lacivertli kulübün son 20 yılını kapsayan dönem ile ilgili bilgiler verildi.

    1. 25.5.2018 20:59
    2. Güncelleme: 26.5.2018 01:27
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