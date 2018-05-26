Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Başkan Vekili Mithat Yenigün, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve şube yöneticileri katıldı. 1998-2018 yılları arasını kapsayan 'Dönüşüm' adında bir sunum gerçekleştirilerek sarı-lacivertli kulübün son 20 yılını kapsayan dönem ile ilgili bilgiler verildi.

