Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Başkan Vekili Mithat Yenigün, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve şube yöneticileri katıldı. 1998-2018 yılları arasını kapsayan 'Dönüşüm' adında bir sunum gerçekleştirilerek sarı-lacivertli kulübün son 20 yılını kapsayan dönem ile ilgili bilgiler verildi.
- 25.5.2018 20:59
- Güncelleme: 26.5.2018 01:27
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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