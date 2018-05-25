Küçük’ten toplantı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Küçük’ten toplantı

    Küçük’ten toplantı

    F.Bahçe'de seçimli olağan genel kurul öncesi yüksek divan kurulu başkanı , başkan adaylarının temsilcileri ile buluştu.

    Toplantıya asbaşkan Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyesi Metin Doğan, eski yönetim kurulu üyesi Semih Özsoy ile stat müdürü Ayhan Bak da katıldı. Ardından statta inceleme yapıldı.
    1. 25.5.2018 00:16
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