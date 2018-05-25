Josef de Souza'yla 3 yıl daha
Sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sözleşmesi kalan Brezilyalı yıldız ‘3 yıllık imza’ isteğini iletti ama başkanlık seçimi nedeniyle olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadı
Yönetim, 3 Haziran tarihinde yapılacak olağan genel kurul nedeniyle Brezilyalı oyuncunın '3 yıllık imzaya hazırım' isteğine olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermedi. Ancak 2019 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Brezilyalı yıldız için şimdiden harekete geçilecek. Seçimi Aziz Yıldırım kazanırsa, Souza ile erken sözleşme imzalanacak.
Gösterdiği performans ve Avrupa'da piyasası olması nedeniyle sözleşme uzatmaya sıcak olan mevcut yönetim böylece Souza'nın bedelsiz olarak sezon sonunda takımdan ayrılmasının önünü kesecek ve oyuncunun kafasını rahatlatacak. (SABAH)
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Josef de Souza'yla 3 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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