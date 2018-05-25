Josef de Souza'yla 3 yıl daha

Sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sözleşmesi kalan Brezilyalı yıldız ‘3 yıllık imza’ isteğini iletti ama başkanlık seçimi nedeniyle olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadı

Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Josef de Souza, sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istediğini yönetime bildirdi.



Yönetim, 3 Haziran tarihinde yapılacak olağan genel kurul nedeniyle Brezilyalı oyuncunın '3 yıllık imzaya hazırım' isteğine olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermedi. Ancak 2019 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Brezilyalı yıldız için şimdiden harekete geçilecek. Seçimi Aziz Yıldırım kazanırsa, Souza ile erken sözleşme imzalanacak.



Gösterdiği performans ve Avrupa'da piyasası olması nedeniyle sözleşme uzatmaya sıcak olan mevcut yönetim böylece Souza'nın bedelsiz olarak sezon sonunda takımdan ayrılmasının önünü kesecek ve oyuncunun kafasını rahatlatacak. (SABAH)