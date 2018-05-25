Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'de bilmecesi

    Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

    'de bilmecesi sürüyor...

    Tecrübeli Slovak stoper, aldığı yüksek maaş nedeniyle ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Mevcut yönetim ise 33 yaşındaki oyuncuyu hem yaşı hem de 4 milyon civarındaki yıllık maaşı nedeniyle satmak istiyor. Ancak Glasgow Rangers'ın 3.5 milyon Euro'luk teklifi istenilen seviyede değil. Sarı-lacivertlilerin istediği rakam 5 milyon Euro civarında. Pazarlıklar devam ediyor. (Akşam)
    1. 25.5.2018 03:37
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