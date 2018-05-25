Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

Tecrübeli Slovak stoper, aldığı yüksek maaş nedeniyle ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Mevcut yönetim ise 33 yaşındaki oyuncuyu hem yaşı hem de 4 milyon civarındaki yıllık maaşı nedeniyle satmak istiyor. Ancak Glasgow Rangers'ın 3.5 milyon Euro'luk teklifi istenilen seviyede değil. Sarı-lacivertlilerin istediği rakam 5 milyon Euro civarında. Pazarlıklar devam ediyor. (Akşam)