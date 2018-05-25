Fenerbahçe Doğuş, yarı finale çıktı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Doğuş, yarı finale çıktı

    Fenerbahçe Doğuş, yarı finale çıktı

    play-off 2'nci maçında Doğuş, deplasmanda 'u 77-54 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

    play-off 2'nci maçında Doğuş, deplasmanda 'u 77-54 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

    SALON: Sakarya
    HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu
    SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Harris 3, Jones 11, James Metecan Birsen 2, Boothe 6, Fall 7, Lopez 8, Can Korkmaz 10, Jankovic 2, Ersin Dağlı, Mehmet Özdoğan 3, Mustafa Kırcalı, Abdussamed Kızılkaya 2
    FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melli 2, Nunnally 9, Guduric 6, Ahmet Düverioğlu 4, Wanamaker 4, 11, Datome 20, Ali Muhammed 3, Thompson 6, 3, Egehan Arna 6, Barış Hersek 3
    1. Periyot: 15-20
    Devre: 28-38
    3. Periyot: 42-56
    Beş faulle çıkan: 29.23 Thompson (Fenerbahçe Doğuş)

    1. 25.5.2018 20:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Doğuş, yarı finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN