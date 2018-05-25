Fenerbahçe Doğuş, yarı finale çıktı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2'nci maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 77-54 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2'nci maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 77-54 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.
SALON: Sakarya
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Harris 3, Jones 11, James Metecan Birsen 2, Boothe 6, Fall 7, Lopez 8, Can Korkmaz 10, Jankovic 2, Ersin Dağlı, Mehmet Özdoğan 3, Mustafa Kırcalı, Abdussamed Kızılkaya 2
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melli 2, Nunnally 9, Guduric 6, Ahmet Düverioğlu 4, Wanamaker 4, Melih Mahmutoğlu 11, Datome 20, Ali Muhammed 3, Thompson 6, Sinan Güler 3, Egehan Arna 6, Barış Hersek 3
1. Periyot: 15-20
Devre: 28-38
3. Periyot: 42-56
Beş faulle çıkan: 29.23 Thompson (Fenerbahçe Doğuş)
- 25.5.2018 20:52
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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