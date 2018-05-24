Kulübeden en fazla katkıyı Fenerbahçe aldı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Kulübeden en fazla katkıyı aldı

    Kulübeden en fazla katkıyı Fenerbahçe aldı

    , sonradan oyuna giren futbolcuların ayağından bulduğu 12 golle yedek kulübesinden en fazla katkıyı alan takım oldu.

    Galatasaray'ın şampiyon olduğu Spor Toto 'de atılan 906 golün 108'i müsabakalara yedek başlayan oyunculardan geldi.

    Yedek kulübesindeki oyunculardan en fazla verim alan ekibin ise ligi ikinci sırada tamamlayan 'nin olması dikkati çekti.

    Maça sonradan giren sarı-lacivertli futbolcular 12 gol buldu. Sarı-lacivertli takımı, 11 golle , 8'er golle , Beşiktaş ve Galatasaray izledi.

    Bu takımları Demir Grup Sivasspor 7, Gençlerbirliği, , Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor 6'şar, Evkur , Göztepe, Kayserispor 5'er, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor 4'er, Kasımpaşa 3, Antalyaspor ve Bursaspor 2'şer golle takip etti.

    EN GOLCÜ YEDEKLER
    Yedek başladıkları maçlarda sonra oyuna girip 4'er gol atan Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena ile Medipol Başakşehir'den Mevlüt Erdinç en golcü yedek oyuncular oldu.

    Bu iki ismi üçer golle Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic, Beşiktaş'tan Vagner Love, Fenerbahçe'den Roberto Soldado, Galatasaray'dan Sinan Gümüş, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei ve Trabzonspor'dan Hugo Rodallega izledi.

    YEDEK BAŞLADIĞI MAÇTA 3 GOL ATTI
    Fenerbahçe'den Roberto Soldado sonradan oyuna dahil olduğu Demir Grup Sivasspor müsabakasında 3 gol birden attı.

    Beşiktaş'tan Vagner Love, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Gilberto ve Osmanlıspor'dan Sokol Cikalleshi ise yedek başladıkları müsabakada ikişer gol atmayı başardı.

    99 YEDEK FORMA GİYMEDİ
    Süper Lig'de bu sezon yedek soyunan 99 futbolcu maçlarda hiç forma giymedi.

    Kasımpaşa'dan Burak Turan ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok 34'er maçta da müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş'tan Tolga Zengin 33 müsabakada, Fenerbahçe'de Erten Ersu ise 32 maçta yedek başlamasına rağmen hiç oyuna dahil olmadı.

    Galatasaray'da 11 oyuncu maç kadrosuna girmesine rağmen hiç forma şansı bulamazken, Medipol Başakşehir ve Teleset Mobilya Akhisarspor'da bu rakam 2'de kaldı.

    1. 24.5.2018 11:53
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