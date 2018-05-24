Giuliano'dan milli takım açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Giuliano, Dünya Kupası için Brezilya Milli Takımı'na seçilmemesinin kendisini çok üzdüğünü ancak bu yıkımı çok çabuk atlattığını söyledi. Ülkesinde bulunan tecrübeli futbolcu, "İnsana en büyük zararı geçmişe takılı kalmak verir. Artık önümde yeni hedefler var. Güzel bir tatilin ardından iyi bir kamp dönemi geçirmek ve takımımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasına katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe'de kariyerimin en iyi sezonunu geçirdim. Ayrılmak, başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncem yok" dedi. Giuliano, lig ikinciliğini başarı olarak görmediğini de sözlerine ekledi. (Sabah)