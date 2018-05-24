Giuliano'dan milli takım açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu Giuliano, milli takımın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasının şokunu atlattığını söyledi. Giuliano yaptığı açıklamada, "İnsana en büyük zararı geçmişe takılı kalmak verir. İyi bir tatilin ardından, F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasına katkı sağlamak istiyorum." dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Giuliano, Dünya Kupası için Brezilya Milli Takımı'na seçilmemesinin kendisini çok üzdüğünü ancak bu yıkımı çok çabuk atlattığını söyledi. Ülkesinde bulunan tecrübeli futbolcu, "İnsana en büyük zararı geçmişe takılı kalmak verir. Artık önümde yeni hedefler var. Güzel bir tatilin ardından iyi bir kamp dönemi geçirmek ve takımımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasına katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe'de kariyerimin en iyi sezonunu geçirdim. Ayrılmak, başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncem yok" dedi. Giuliano, lig ikinciliğini başarı olarak görmediğini de sözlerine ekledi. (Sabah)
- 24.5.2018 08:01
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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