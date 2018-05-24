Giuliano'dan milli takım açıklaması – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'dan açıklaması

    Giuliano'dan milli takım açıklaması

    ekiplerinden forması giyen Brezilyalı oyuncu , milli takımın 2018 kadrosunda yer alamamasının şokunu atlattığını söyledi. Giuliano yaptığı açıklamada, "İnsana en büyük zararı geçmişe takılı kalmak verir. İyi bir tatilin ardından, F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasına katkı sağlamak istiyorum." dedi.

    'nin yıldız oyuncusu , için Brezilya Milli Takımı'na seçilmemesinin kendisini çok üzdüğünü ancak bu yıkımı çok çabuk atlattığını söyledi. Ülkesinde bulunan tecrübeli futbolcu, "İnsana en büyük zararı geçmişe takılı kalmak verir. Artık önümde yeni hedefler var. Güzel bir tatilin ardından iyi bir kamp dönemi geçirmek ve takımımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasına katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe'de kariyerimin en iyi sezonunu geçirdim. Ayrılmak, başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncem yok" dedi. Giuliano, lig ikinciliğini başarı olarak görmediğini de sözlerine ekledi. (Sabah)

    1. 24.5.2018 08:01
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