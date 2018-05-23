F.Bahçe Ozan Tufan'ın bonservisini belirledi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe 'ın bonservisini belirledi

    F.Bahçe <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a>'ın bonservisini belirledi

    Fenerbahçe 2013 yazında 7 milyon Euro'ya Bursa'dan aldığı oyuncunun bonservis ücretini belirledi...

    1. 23.5.2018 09:35
    2. Güncelleme: 23.5.2018 09:35
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