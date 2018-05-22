Aynı hatalar, aynı hakemler! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Aynı hatalar, aynı hakemler!

    Aynı hatalar, aynı hakemler!

    Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu isyan etti: “2016’da ’deki finalde olduğu gibi Belgrad’da da aynı senaryoyu gördük. Bu biraz ağır geliyor. Karşı takımda çok şeker güzel bir çocuk var. İyi oyuncu ama dokunulmazlığı var sanki!”

    Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı Melih Mahmuoğlu, önceki gün 'e kaptırdıkları Avrupa Ligi Kupası'nın ardından isyan etti. 2016'da 'de CSKA Moskova'ya karşı kaybettikleri final maçını da yöneten İtalyan hakem Lamonica'ya tepki gösteren Melih, "Berlin'deki finalde olduğu gibi Belgrad'da da aynı senaryoyu gördük. Çok benzer bir maç oldu. Lamonica, 'da olduğu gibi yine aynı hataları yaptı. Karşı takımda çok şeker güzel bir çocuk (Doncic) var. İyi oyuncu ama dokunulmazlığı var sanki! Yine aynı hatalar ve aynı hakemler tarafından... Bu bize biraz ağır geliyor" dedi. "İyi ki bu takımın kaptanıyım" diyen yıldız basketbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: Muhteşem bir kulübümüz, muhteşem bir taraftarımız, muhteşem bir oyuncu kadrosu var. Herkesin yüreğine sağlık. Biz kuvvetli, karakterli bir takımız. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Önümüzde lig var. Türkiye Ligi'ni şampiyon tamamlamak istiyoruz.

    KALİNİC: KENDİMİZİ BERBAT HİSSEDİYORUZ
    Kanarya'nın yabancı yıldızları, Real Madrid yenilgisinin üzüntüsünü yaşamaya devam ediyor. Kendilerini berbat hissettiklerini belirten , "Çok fazla hata yaptık. Taraftarlarımız kendilerine düşeni yaptık ama biz yapamadık" dedi. Wanamaker ise, "Savaştık, mücadele ettik ama bazen sorunları aşamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum" diye konuştu.

    YAPTIĞIMIZ İŞ ÇOK ÖNEMLİ
    Genel menajer Maurizio Gherardini'den takıma övgü dolu sözler... Fenerbahçeli idareci, 3 sene üst üste final oynamanın çok önemli olduğunu kaydedip, "Şampiyon olmak isterdik ama olmadı. Tabii ki üzgünüz. Ancak takımın yaptıkları da çok büyük bir başarı. Teknik heyeti ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

    THY: SİZ BİZİM ONURUMUZSUNUZ
    F.Bahçe Doğuş'un THY ile yaptığı 'a dönüş yolculuğuna kaptan pilotun sözleri damga vurdu. Kalkış öncesi tüm takıma seslenen pilot, "Siz bizim onurumuz, gururumuzsunuz. Daha nice başarıları, Avrupa şampiyonluklarını birlikte yaşayacağız. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aynı hatalar, aynı hakemler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN