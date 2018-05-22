Aynı hatalar, aynı hakemler!
Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu isyan etti: “2016’da Berlin’deki finalde olduğu gibi Belgrad’da da aynı senaryoyu gördük. Bu biraz ağır geliyor. Karşı takımda çok şeker güzel bir çocuk var. İyi oyuncu ama dokunulmazlığı var sanki!”
KALİNİC: KENDİMİZİ BERBAT HİSSEDİYORUZ
Kanarya'nın yabancı yıldızları, Real Madrid yenilgisinin üzüntüsünü yaşamaya devam ediyor. Kendilerini berbat hissettiklerini belirten Kalinic, "Çok fazla hata yaptık. Taraftarlarımız kendilerine düşeni yaptık ama biz yapamadık" dedi. Wanamaker ise, "Savaştık, mücadele ettik ama bazen sorunları aşamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum" diye konuştu.
YAPTIĞIMIZ İŞ ÇOK ÖNEMLİ
Genel menajer Maurizio Gherardini'den takıma övgü dolu sözler... Fenerbahçeli idareci, 3 sene üst üste final oynamanın çok önemli olduğunu kaydedip, "Şampiyon olmak isterdik ama olmadı. Tabii ki üzgünüz. Ancak takımın yaptıkları da çok büyük bir başarı. Teknik heyeti ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
THY: SİZ BİZİM ONURUMUZSUNUZ
F.Bahçe Doğuş'un THY ile yaptığı İstanbul'a dönüş yolculuğuna kaptan pilotun sözleri damga vurdu. Kalkış öncesi tüm takıma seslenen pilot, "Siz bizim onurumuz, gururumuzsunuz. Daha nice başarıları, Avrupa şampiyonluklarını birlikte yaşayacağız. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
- 22.5.2018
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Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
Yorum
TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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Herkes Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde oruç kararını merak ediyor
Toplam 1
Yorum
PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
Yorum
acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
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