Fenerbahçe uzak ara ikinci! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    uzak ara ikinci!

    Fenerbahçe uzak ara ikinci!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluğu son haftaya taşısa da son haftada Göztepe'yi yenen Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe bir sezonu daha 2. sırada tamamladı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertliler ligi 2. sırada bitirme konusunda inanılmaz bir sayıya ulaştı.

    1. 20.5.2018 12:24
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