Fenerbahçe uzak ara ikinci!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluğu son haftaya taşısa da son haftada Göztepe'yi yenen Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe bir sezonu daha 2. sırada tamamladı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertliler ligi 2. sırada bitirme konusunda inanılmaz bir sayıya ulaştı.
- 20.5.2018 12:24
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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