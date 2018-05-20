Fenerbahçe uzak ara ikinci!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluğu son haftaya taşısa da son haftada Göztepe'yi yenen Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe bir sezonu daha 2. sırada tamamladı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertliler ligi 2. sırada bitirme konusunda inanılmaz bir sayıya ulaştı.