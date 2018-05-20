Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'a tepki
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlar futbol takımını protesto ederken basketbol takımı lehine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, Volkan Demirel'i tribüne çağırıp "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye tempo tuttu.
Bursaspor maçı sonrası "İç sahadaki kayıplar olmasaydı şampiyon olurduk diyen" Hasan Ali ve Volkan Demirel'e tribünlerde tepki vardı. Tribünler iki futbolcuyu tribüne çağırdıktan sonra "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye bağırıldı. Soldado ve Valbuena'ya destek olan taraftarlar Obradovic tezahüratlarıyla Kadıköy'ü inletti.
- 19.5.2018 18:43
- Güncelleme: 20.5.2018 01:48
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'a tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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