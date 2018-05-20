Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'a tepki – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe taraftarından ve 'a tepki

    Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'a tepki

    'in son haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlar futbol takımını protesto ederken basketbol takımı lehine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, 'i tribüne çağırıp "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye tempo tuttu.

    Fenerbahçe taraftarları Atiker Konyaspor maçı öncesinde takımı ve ardından kaptan 'i tribüne çağırdı. Daha sonra "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye tempo tuttu. Ardın Obradovic ve Jan Vesely tezahüratı yapıldı.


    Bursaspor maçı sonrası "İç sahadaki kayıplar olmasaydı şampiyon olurduk diyen" Hasan Ali ve Volkan Demirel'e tribünlerde tepki vardı. Tribünler iki futbolcuyu tribüne çağırdıktan sonra "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye bağırıldı. Soldado ve Valbuena'ya destek olan taraftarlar Obradovic tezahüratlarıyla Kadıköy'ü inletti.
    1. 19.5.2018 18:43
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:48
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