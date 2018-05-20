‘En’ler de kurtarmadı – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ‘En’ler de kurtarmadı

    ‘En’ler de kurtarmadı

    Dış sahada en çok puan alan, toplamda en çok gol atan ve en azy enilen takım olan F.Bahçe, en iyi averajın da sahibi oldu ama şampiyonluk kaçtı

    , bu sezon çok eleştirildi. Hedefteki isim ise genellikle 'dı. Tecrübeli hoca, en çok da takımı defansif oynattığı için eleştirildi. Ama rakamlar eleştiri sahiplerini haksız çıkardı. Kanarya, kaçan şampiyonluğa rağmen sezonu 78 golle tamamlayıp ligin en skorer takımı oldu.

    DIŞ SAHADA 35 PUAN
    7 mağlubiyetle ipi göğüslerken, Fenerbahçe 4 yenilgi ile ilgin en az yenilen takımı unvanını elde edip, ikincilikle yetindi. Sarı-lacivertliler ayrıca dış sahada topladığı 35 puanla sezonun deplasmanda en çok kazanan ekibi oldu; +42 averaj ve gol fazlasıyla da Cimbom'u geride bıraktı.
    1. 20.5.2018
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