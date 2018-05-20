‘En’ler de kurtarmadı
Dış sahada en çok puan alan, toplamda en çok gol atan ve en azy enilen takım olan F.Bahçe, en iyi averajın da sahibi oldu ama şampiyonluk kaçtı
DIŞ SAHADA 35 PUAN
Galatasaray 7 mağlubiyetle ipi göğüslerken, Fenerbahçe 4 yenilgi ile ilgin en az yenilen takımı unvanını elde edip, ikincilikle yetindi. Sarı-lacivertliler ayrıca dış sahada topladığı 35 puanla sezonun deplasmanda en çok kazanan ekibi oldu; +42 averaj ve gol fazlasıyla da Cimbom'u geride bıraktı.
- 20.5.2018
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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor!
Toplam 1
Yorum
bjkli Vardar çıkmasında :-)
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"Savunmada hata yaptık"
Toplam 1
Yorum
karado kazanmak işten bile değildi çok kolay sayıları kaçırdık.gereksiz orta mesafe atişları da tuzu biberi oldu.teşekkürler güzel finaldi.
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Aykut Kocaman Liverpool'un teknik direktörü olacak
Toplam 17
Yorum
007FB en iyi savunma hucumdur felsefesi Fenerbahçe futbolunun temeli bu yüzden taraftar seni sevmiyo bu kadroyla ve türkiye liginde o futbol yemez
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