Ligin en iyisi Fenerbahçe! Rakamlar Aykut Kocaman'ın iddiasını doğruluyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Ligin en iyisi ! Rakamlar 'ın iddiasını doğruluyor

    Ligin en iyisi Fenerbahçe! Rakamlar Aykut Kocaman'ın iddiasını doğruluyor

    Fenerbahçe, sezon boyunca defansif futbol oynadığı gerekçesiyle eleştirildi. Aykut Kocaman ise önceki gün katıldığı programda, rakamların hücumu da iyi yaptıklarını gösterdiğini dile getirdi. Kocaman'ın bu sözleri üzerine, Fenerbahçe'nin hücum röntgeni çekildi ve tecrübeli hoca haklı çıktı…

    1. 19.5.2018 07:47
    2. Güncelleme: 19.5.2018 08:10
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