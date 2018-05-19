Ligin en iyisi Fenerbahçe! Rakamlar Aykut Kocaman'ın iddiasını doğruluyor
Fenerbahçe, sezon boyunca defansif futbol oynadığı gerekçesiyle eleştirildi. Aykut Kocaman ise önceki gün katıldığı programda, rakamların hücumu da iyi yaptıklarını gösterdiğini dile getirdi. Kocaman'ın bu sözleri üzerine, Fenerbahçe'nin hücum röntgeni çekildi ve tecrübeli hoca haklı çıktı…
- 19.5.2018 07:47
- Güncelleme: 19.5.2018 08:10
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Beşiktaş'tan farklı veda!
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gsli ado şampiyonluğumuzu kutlayan beşiktaşlı kardeşlerime buradan teşekkür eder avrupa da beşiktaşımıza başarılar dilerim büyüksün beşiktaş
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Kanarya, 22’nci kez ligi ikinci tamamladı
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22 kez ikincilik birileri hep ikinciliği şerefli der dururdu demekki en şerefli takim fenerbahce istatistik ortada
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
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Gurbetci Yargitay Sike davasi kararini niye vermiyor ?
Ligin en iyisi Fenerbahçe! Rakamlar Aykut Kocaman'ın iddiasını doğruluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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