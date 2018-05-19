Ligin en iyisi Fenerbahçe! Rakamlar Aykut Kocaman'ın iddiasını doğruluyor

Fenerbahçe, sezon boyunca defansif futbol oynadığı gerekçesiyle eleştirildi. Aykut Kocaman ise önceki gün katıldığı programda, rakamların hücumu da iyi yaptıklarını gösterdiğini dile getirdi. Kocaman'ın bu sözleri üzerine, Fenerbahçe'nin hücum röntgeni çekildi ve tecrübeli hoca haklı çıktı…