Eşi görülmemiş çalışma – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Eşi görülmemiş çalışma

    Eşi görülmemiş çalışma
    Kulübün bünyesindeki Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir projeye imza attı. 60 bin adet renkli bardak ile 28 metreye 15 metre boyutlarında Atatürk portresinden oluşan bir görsel oluşturuldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki etkinlikte Başkan , tüm çalışmayı başından sonuna kadar takip etti. 60 bin renkli bardakla portesinden oluşan görselin bitiminde Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu birlikte marşlar söyleyerek 19 Mayıs'ı kutladı.

    Başkan Aziz Yıldırım, uzun süren çalışmanın ardından son bardağı koyarak Atatürk portresini tamamladı.
    1. 19.5.2018
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