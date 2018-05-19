Bak şu RvP’ye!

En az bir sene daha futbol oynamaya karar verip Feyenoord'la olan sözleşmesini uzatan Robin van Persie, "Son günlerde emeklilik kararını düşününce birden bu kararın çok korkunç geldiğini fark ettim. Bazen 'Artık yeter' dediğim oldu ama açıkçası henüz durmak için hazır değilim" dedi. Fenerbahçe'de geçirdiği günlerden de bahseden RvP, "İstanbul'da geçirdiğim son günler hiç eğlenceli değildi. Feyenoord'a döndükten sonra tekrar bir futbolcu gibi hissetmeye başladım" ifadelerini kullandı.



'Kendine bak önce!'

Fenerbahçeli taraftarlar, "Sanki sen çok eğlenceliydin. Dön de önce kendine bak" diyerek Van Persie'yi sosyal medyadan bombardımana tuttular.