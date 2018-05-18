Soldado: "Türk milleti bayrağına aşık" – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Soldado: "Türk milleti bayrağına aşık"

    Soldado: "Türk milleti bayrağına aşık"

    Fenerbahçe'nin İspanyol forveti , FBTV'ye verdiği röportajda ülkemizdeki bayrak sevgisini övdü.

    Fenerbahçe'nin İspanyol forveti , FBTV'ye verdiği röportajda ülkemizdeki bayrak sevgisini övdü. Tecrübeli oyuncu, "Bu ülkede en çok hoşuma giden şey, insanların ülkesine ve bayraklarına duydukları aşk. Ciddi söylüyorum, çünkü 'da bu vatanseverlik duygusu yok" diye konuştu. Yıldız oyuncu, F.Bahçe için 'büyük bir kulüp' derken, şampiyonluğun yolunun ise az gol yemekten geçtiğini belirterek, "Çünkü biz her maçta zaten gol atıyoruz. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, kalemizi gole kapatmamız gerekiyor. Bu işin temeli bu" ifadelerini kullandı. Her gün eşi ve çocuklarıyla görüntülü olarak 2 saat görüştüğünü belirten Soldado, fenomeninin Brezilyalı Ronaldo olduğunu söyleyip, ekledi: "Şu an ise oynadığı takımı sevmesem bile en iyisi."

    1. 18.5.2018
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