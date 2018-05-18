Aziz Yıldırım yollarda! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    yollarda!

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> yollarda!

    Başkanı yollara düşüyor.

    Başkanı yollara düşüyor. Bugün basketçilerin 'daki Zalgiris karşılaşması için Belgrad'a gidecek olan Yıldırım, yarın ise futbol takımının maçını izlemek için 'a dönecek, ardından yine basket takımının üçüncülük ya da şampiyonluk maçını izlemek için Belgrad'a dönecek.

    1. 18.5.2018
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