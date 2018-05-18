Aziz Yıldırım yollarda!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yollara düşüyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yollara düşüyor. Bugün basketçilerin Final Four'daki Zalgiris karşılaşması için Belgrad'a gidecek olan Yıldırım, yarın ise futbol takımının Konya maçını izlemek için İstanbul'a dönecek, ardından yine basket takımının üçüncülük ya da şampiyonluk maçını izlemek için Belgrad'a dönecek.
- 18.5.2018
-
Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
-
Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Aziz Yıldırım yollarda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.