Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yollara düşüyor. Bugün basketçilerin Final Four'daki Zalgiris karşılaşması için Belgrad'a gidecek olan Yıldırım, yarın ise futbol takımının Konya maçını izlemek için İstanbul'a dönecek, ardından yine basket takımının üçüncülük ya da şampiyonluk maçını izlemek için Belgrad'a dönecek.