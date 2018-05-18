Evkur Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç Özbir, Fenerbahçe'den teklif aldığını bir kez daha itiraf etti. Dünkü idmanda basının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki file bekçisi, "Fenerbahçe ile bir görüşme var, bunu yalanlayamam ama kesinleşmiş bir durum yok. İki kulüp ve benim açımdan hayırlısı neyse o olsun" dedi.