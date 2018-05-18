Ertaç Özbir itiraf etti
Evkur Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç Özbir, Fenerbahçe'den teklif aldığını bir kez daha itiraf etti.
Evkur Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç Özbir, Fenerbahçe'den teklif aldığını bir kez daha itiraf etti. Dünkü idmanda basının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki file bekçisi, "Fenerbahçe ile bir görüşme var, bunu yalanlayamam ama kesinleşmiş bir durum yok. İki kulüp ve benim açımdan hayırlısı neyse o olsun" dedi.
- 18.5.2018
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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