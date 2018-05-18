Ertaç Özbir itiraf etti – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    itiraf etti

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    Evkur Yeni 'nın kalecisi , 'den teklif aldığını bir kez daha itiraf etti.

    Evkur Yeni 'nın kalecisi , 'den teklif aldığını bir kez daha itiraf etti. Dünkü idmanda basının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki file bekçisi, " ile bir görüşme var, bunu yalanlayamam ama kesinleşmiş bir durum yok. İki kulüp ve benim açımdan hayırlısı neyse o olsun" dedi.

    1. 18.5.2018
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