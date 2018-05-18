Altınordu'dan Salih Uçan girişimi
Altınortdu kulübü, Salih Uçan için girişimlerde bulunmaya başladı.
Kiralık gittiği Sion'da da hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan'a Altınordu talip oldu. Buca'da iken Salih'i F.Bahçe'ye satan Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yönetime, "Salih'i bize gönderin. Avrupa'ya çıkacak seviyeye getirelim. Satışından bize de yüzde verin" teklifi yaptığı belirtildi.
- 18.5.2018
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
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Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
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batuhan göztepe gs yener
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