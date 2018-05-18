Kiralık gittiği Sion'da da hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan'a Altınordu talip oldu. Buca'da iken Salih'i F.Bahçe'ye satan Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yönetime, "Salih'i bize gönderin. Avrupa'ya çıkacak seviyeye getirelim. Satışından bize de yüzde verin" teklifi yaptığı belirtildi.