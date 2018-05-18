Altınordu'dan Salih Uçan girişimi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Altınordu'dan girişimi

    Altınordu'dan <a href="/index/salih-ucan?id=074bcf71-d183-4365-b8ab-e1df406ed983" class="" rel="tag">Salih Uçan</a> girişimi

    Altınortdu kulübü, için girişimlerde bulunmaya başladı.

    Kiralık gittiği Sion'da da hayal kırıklığı yaratan 'a Altınordu talip oldu. Buca'da iken Salih'i F.Bahçe'ye satan Altınordu'nun başkanı 'ın yönetime, "Salih'i bize gönderin. Avrupa'ya çıkacak seviyeye getirelim. Satışından bize de yüzde verin" teklifi yaptığı belirtildi.

    1. 18.5.2018
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