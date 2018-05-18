Valbuena beklemede
Sarı-lacivertli takımda geleceği merakla beklenen futbolcuların başında Mathieu Valbuena geliyor.
Sarı-lacivertli takımda geleceği merakla beklenen futbolcuların başında Mathieu Valbuena geliyor. Gözden düşen Fransız yıldız, yıllık 3 milyon euro'luk ücretinden kolay kolay vazgeçmez. Ancak şartlar aleyhine gelişirse bir anda kendisini başka bir takımda bulabilir.
MLS'DEN TEKLİF VAR
Arap ve Çin takımlarından gelen teklifleri reddeden Valbuena'ya ABD MLS Ligi'nden de çok ciddi teklifler geldiği ancak durumunun belirsiz olması nedeniyle bunlara yanıt vermediği belirlendi. 33 yaşındaki futbolcunun Aykut Kocaman'ın durumunu ve kongre sonuçlarını beklediği öğrenildi.
Mathieu Valbuena, 39 maçta 8 gol atıp 16 asist yaptı.
- 18.5.2018
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Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Toplam 5
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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