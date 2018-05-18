Valbuena beklemede – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Valbuena beklemede

    Valbuena beklemede

    Sarı-lacivertli takımda geleceği merakla beklenen futbolcuların başında geliyor.

    Sarı-lacivertli takımda geleceği merakla beklenen futbolcuların başında geliyor. Gözden düşen Fransız yıldız, yıllık 3 milyon euro'luk ücretinden kolay kolay vazgeçmez. Ancak şartlar aleyhine gelişirse bir anda kendisini başka bir takımda bulabilir.

    MLS'DEN TEKLİF VAR
    Arap ve takımlarından gelen teklifleri reddeden Valbuena'ya ABD Ligi'nden de çok ciddi teklifler geldiği ancak durumunun belirsiz olması nedeniyle bunlara yanıt vermediği belirlendi. 33 yaşındaki futbolcunun 'ın durumunu ve kongre sonuçlarını beklediği öğrenildi.

    , 39 maçta 8 gol atıp 16 asist yaptı.

    1. 18.5.2018
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