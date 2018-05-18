Fenerbahçe Konyaspor karşısında da çift forvet
Karabük'te Soldado ve Fernandao'yla forveti ikileyen Aykut Kocaman, Giuliano'yu da sağ kanata atmıştı.
Karabük'te Soldado ve Fernandao'yla forveti ikileyen Aykut Kocaman, Giuliano'yu da sağ kanata atmıştı. Sarı-lacivertli teknik adamın Atiker Konya karşısında bu sistemi bozmayacağı, yine çift santrforla takımını sahaya sürecek. Cezalı Martin Skrtel'in yerine Luis Neto oynayacak, Valbuena ise yine yedek soyunacak.
- 18.5.2018
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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