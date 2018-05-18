Fenerbahçe Konyaspor karşısında da çift forvet – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Fenerbahçe karşısında da çift forvet

    Fenerbahçe <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a> karşısında da çift forvet

    'te ve Fernandao'yla forveti ikileyen , Giuliano'yu da sağ kanata atmıştı.

    'te ve Fernandao'yla forveti ikileyen , Giuliano'yu da sağ kanata atmıştı. Sarı-lacivertli teknik adamın Atiker Konya karşısında bu sistemi bozmayacağı, yine çift santrforla takımını sahaya sürecek. Cezalı 'in yerine Luis Neto oynayacak, Valbuena ise yine yedek soyunacak.

    1. 18.5.2018
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