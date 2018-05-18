Karabük'te Soldado ve Fernandao'yla forveti ikileyen Aykut Kocaman, Giuliano'yu da sağ kanata atmıştı. Sarı-lacivertli teknik adamın Atiker Konya karşısında bu sistemi bozmayacağı, yine çift santrforla takımını sahaya sürecek. Cezalı Martin Skrtel'in yerine Luis Neto oynayacak, Valbuena ise yine yedek soyunacak.