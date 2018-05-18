Dirar Dünya Kupası'nda!

Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik aday kadrosunu belirledi. Kadroda Fenerbahçe'li Nabil Dirar'ın yanı sıra, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa da yer aldı.