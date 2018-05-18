Dirar Dünya Kupası'nda! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Dirar 'nda!

    Dirar Dünya Kupası'nda!

    Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, 'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 'ndaki 26 kişilik aday kadrosunu belirledi.

    Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, 'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 'ndaki 26 kişilik aday kadrosunu belirledi. Kadroda 'li Nabil Dirar'ın yanı sıra, Evkur 'dan Khalid Boutaib ve 'den Manuel Da Costa da yer aldı.

    1. 18.5.2018
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