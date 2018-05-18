Dirar Dünya Kupası'nda!
Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik aday kadrosunu belirledi.
Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik aday kadrosunu belirledi. Kadroda Fenerbahçe'li Nabil Dirar'ın yanı sıra, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa da yer aldı.
- 18.5.2018
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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