Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine dönme kararı aldı!
Kocaman'ın son haftalarda kadroya bile almadığı Şilili bekin, Universidad de Chile kulübü ile söz kestiği ifade edildi. Son kararı yönetim verecek
- 18.5.2018
-
Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
-
Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine dönme kararı aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.