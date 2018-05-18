Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine dönme kararı aldı! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'nin yıldızı ülkesine dönme kararı aldı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yıldızı ülkesine dönme kararı aldı!

    Kocaman'ın son haftalarda kadroya bile almadığı Şilili bekin, Universidad de Chile kulübü ile söz kestiği ifade edildi. Son kararı yönetim verecek

    1. 18.5.2018
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