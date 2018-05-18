Fenerbahçe'de Jean Mota sesleri – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'de sesleri

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/jean-mota?id=6033db7f-0fc1-4cc9-ba4c-b3bcebec372d" class="" rel="tag">Jean Mota</a> sesleri

    Santos'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Mota için Mönchengladbach'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi.

    1. 18.5.2018
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