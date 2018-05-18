Fenerbahçe idmanı neşelendi
Sarı-lacivertlilerin dünkü antrenmanını, Yalova, Bursa ve Tuzla'dan gelen Fenerbahçe Futbol Okulları'nın öğrencileri de izledi. Takımla fotoğraf çektiren öğrenciler, Aykut Kocaman'a çiçek verdi.
MEHMET TOPAL VE ŞENER'SİZ İDMAN
Kanarya, Konya maçının hazırlıklarını dün yapıtı idmanla sürdürdü. Ağrıları olan Mehmet Topal'la Şener takım çalışmasında yer almadı; iki oyuncu salonda çalıştı.
MEHMET TOPAL VE ŞENER'SİZ İDMAN
Kanarya, Konya maçının hazırlıklarını dün yapıtı idmanla sürdürdü. Ağrıları olan Mehmet Topal'la Şener takım çalışmasında yer almadı; iki oyuncu salonda çalıştı.
- 18.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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