Fenerbahçe idmanı neşelendi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    idmanı neşelendi

    Fenerbahçe idmanı neşelendi
    Sarı-lacivertlilerin dünkü antrenmanını, , ve Tuzla'dan gelen Futbol Okulları'nın öğrencileri de izledi. Takımla fotoğraf çektiren öğrenciler, 'a çiçek verdi.

    VE ŞENER'SİZ İDMAN
    Kanarya, maçının hazırlıklarını dün yapıtı idmanla sürdürdü. Ağrıları olan Mehmet Topal'la takım çalışmasında yer almadı; iki oyuncu salonda çalıştı.
    1. 18.5.2018
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