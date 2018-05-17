Aziz Yıldırım, eski yönetici Abdullah Kiğılı ile buluştu – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , eski yönetici ile buluştu

    Aziz Yıldırım, eski yönetici Abdullah Kiğılı ile buluştu

    Kulübü Başkanı ve eski yönetici bir restaurantta bir araya geldi.

    Daha önce birlikte çalışan Yıldırım ile Kiğılı'nın seçim öncesinde buluşması hem dikkat çekti hem merak uyandırdı. Zorlu Center'da bir restauranttaki yemekte Kiğılı ve Yıldırım'a Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat ile işadamı Yüksel Çağlar da eşlik etti. Daha önce için ile birlikte çalışan ancak şu an yönetimde olmayan Kiğılı'nın yeniden Yıldırım'ın listesinde olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    1. 17.5.2018 21:07
    2. Güncelleme: 17.5.2018 21:08
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