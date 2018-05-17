Aziz Yıldırım, eski yönetici Abdullah Kiğılı ile buluştu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi.
Daha önce birlikte çalışan Yıldırım ile Kiğılı'nın seçim öncesinde buluşması hem dikkat çekti hem merak uyandırdı. Zorlu Center'da bir restauranttaki yemekte Kiğılı ve Yıldırım'a Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat ile işadamı Yüksel Çağlar da eşlik etti. Daha önce Fenerbahçe için Aziz Yıldırım ile birlikte çalışan ancak şu an yönetimde olmayan Kiğılı'nın yeniden Yıldırım'ın listesinde olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
- 17.5.2018 21:07
- Güncelleme: 17.5.2018 21:08
-
Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
-
Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Aziz Yıldırım, eski yönetici Abdullah Kiğılı ile buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.