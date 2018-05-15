Isla ve Eljif’e yer yok – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Isla ve Eljif’e yer yok

    Isla ve Eljif’e yer yok
    Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Isla ile büyük umutlarla transfer edilen Eljif Elmas, dün akşamki karşılaşmanın kadrosunda yoktu. , yabancı kontenjanı nedeniyle iki oyuncuyu da 21 kişilik maç kadrosuna almadı.
    1. 15.5.2018
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