Fenerbahçeli yıldızla yollar ayrılıyor! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçeli yıldızla yollar ayrılıyor!

    Fenerbahçeli yıldızla yollar ayrılıyor!

    Fenerbahçe, Rusya Premier Lig takımı Zenit'ten kiraladığı ancak şu ana kadar beklediği verimi alamadığı Portekizli savunmacı Luis Neto'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

    1. 15.5.2018
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