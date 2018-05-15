Averajı kapattı gerisi ya nasip! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Averajı kapattı gerisi ya nasip!

    Averajı kapattı gerisi ya nasip!

    Sarı-lacivertliler, G.Saray’ın son hafta ’ye yenilmesi halinde, A. karşısında alacağı her türlü galibiyette genel averajda rakibinin önünde olacak.

    Spor 'de , 'u deplasmanda 7-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertliler, ligden haftalar önce düşen rakibi önünde çok rahat bir oyun sergilerken, goller peş peşe geldi. Henüz 2. dakikada Aatıf'ın ortasında Kravchenko topu kendi kalesine gönderip perdeyi açtı. Fernandao 20'de kaleciyi de çalımlayarak topu boş kaleye bırakırken, 29'da müthiş bir vole golü ile farkı üçe çıkardı: 0-3. 38'de Aatıf Chahechouhe ceza sahasında çok şık hareketlerle rakiplerini ekarte ettikten sonra vurdu: 0-4.

    GOL RESİTALİ SUNDU
    İkinci yarıda Fernandao'nun asistinde da şova katıldı: 0-5. Kapanışı Nabil Dirar ile Vincent Janssen yaptı: 0-7. bu sonuçla puanını 69'a yükselterek tekrar ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, lider ile arasındaki averaj farkını da sıfırladı. (+41). Son hafta , 'ye yenilirse, Fenerbahçe Kadıköy'de konuk edeceği Atiker karşısında alacağı her türlü galibiyette genel averajda ezeli rakibini geçecek.

    KARABÜK'TE 9 EKSİK
    Spor 'den düşmesi daha önce kesinleşen 'da 9 oyuncu kadroda yer almadı. Ülkesinin milli takımına çağrılan Skulason'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Adam Stahl, Luis Ibanez ve Marius Alexe, kart cezalıları Hamidou Traore ve Alican Karadağ, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ile Leandrinho Fenerbahçe karşısında forma giyemedi.

    LİGİN EN GOLCÜSÜ FENER
    Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'a karşı lig tarihinde en farklı galibiyetini aldı. (7-0). Sarı-lacivertliler geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 5-0'lık sonuçla kazanmıştı. Kanarya ayrıca Süper Lig'de gol sayısını 75'e çıkardı ve 74 gollü Galatasaray'ı geçip, en golcü takım unvanını eline geçirdi.
    1. 15.5.2018
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