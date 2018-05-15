Averajı kapattı gerisi ya nasip!
Sarı-lacivertliler, G.Saray’ın son hafta Göztepe’ye yenilmesi halinde, A. Konyaspor karşısında alacağı her türlü galibiyette genel averajda rakibinin önünde olacak.
GOL RESİTALİ SUNDU
İkinci yarıda Fernandao'nun asistinde Roberto Soldado da şova katıldı: 0-5. Kapanışı Nabil Dirar ile Vincent Janssen yaptı: 0-7. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 69'a yükselterek tekrar ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki averaj farkını da sıfırladı. (+41). Son hafta Galatasaray, Göztepe'ye yenilirse, Fenerbahçe Kadıköy'de konuk edeceği Atiker Konyaspor karşısında alacağı her türlü galibiyette genel averajda ezeli rakibini geçecek.
KARABÜK'TE 9 EKSİK
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'da 9 oyuncu kadroda yer almadı. Ülkesinin milli takımına çağrılan Skulason'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Adam Stahl, Luis Ibanez ve Marius Alexe, kart cezalıları Hamidou Traore ve Alican Karadağ, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ile Leandrinho Fenerbahçe karşısında forma giyemedi.
LİGİN EN GOLCÜSÜ FENER
Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'a karşı lig tarihinde en farklı galibiyetini aldı. (7-0). Sarı-lacivertliler geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 5-0'lık sonuçla kazanmıştı. Kanarya ayrıca Süper Lig'de gol sayısını 75'e çıkardı ve 74 gollü Galatasaray'ı geçip, en golcü takım unvanını eline geçirdi.
- 15.5.2018
-
Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
-
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
-
Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Averajı kapattı gerisi ya nasip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.