Aziz Yıldırım'dan çifte açılış! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'dan çifte açılış!

    Aziz Yıldırım'dan çifte açılış!

    öncesi çalışmalarını sürdüren , Köseler Köyü’nde coşkuyla karşılandı. Öğrencilerin annelerinin de izlediği açılışta renkli anlar yaşandı.

    Başkanı , '1907 okul 1907 Pota' projesi kapsamında İzmir'in Torbalı ilçesindeki Özbey İlkokulu ile Ödemiş ilçesine bağlı Köseler İlkokulu'nun bahçesine kurulan basketbol potalarının açılışlarına katıldı. Yıldırım, şimdiye kadar 500'den fazla okula pota kurulduğunu ifade ederek, "Amacımız gençlere basketbolu sevdirmek ve sokaktan kurtarıp kendilerini spora adamalarını sağlamak" dedi. Asbaşkan 'ın da katıldığı törenlerdede öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılırken, Köseler İlkokulu'nun müdür yetkili öğretmeni Tayfun Bengi, Aziz Yıldırım'a plaket verdi.

    1. 13.5.2018
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