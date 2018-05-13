Aziz Yıldırım'dan çifte açılış!
Seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, Köseler Köyü’nde coşkuyla karşılandı. Öğrencilerin annelerinin de izlediği açılışta renkli anlar yaşandı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, '1907 okul 1907 Pota' projesi kapsamında İzmir'in Torbalı ilçesindeki Özbey İlkokulu ile Ödemiş ilçesine bağlı Köseler İlkokulu'nun bahçesine kurulan basketbol potalarının açılışlarına katıldı. Yıldırım, şimdiye kadar 500'den fazla okula pota kurulduğunu ifade ederek, "Amacımız gençlere basketbolu sevdirmek ve sokaktan kurtarıp kendilerini spora adamalarını sağlamak" dedi. Asbaşkan Önder Fırat'ın da katıldığı törenlerdede öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılırken, Köseler İlkokulu'nun müdür yetkili öğretmeni Tayfun Bengi, Aziz Yıldırım'a plaket verdi.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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