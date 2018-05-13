Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman kararı – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'dan kararı

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>'dan <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a> kararı

    Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetmesi, taşların yerinden oynamasına neden oldu.

    1. 13.5.2018 07:50
    2. Güncelleme: 13.5.2018 07:50
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