Aziz Yıldırım yeniden seçilirse bombalar patlayacak
Ligde şampiyonluk şansını zora sokan, Türkiye Kupası finalini de Akhisar'a yenilerek kaybeden Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi durumunda kadroya önemli yıldızları takviye yapmayı planlıyor.
- 13.5.2018 00:36
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Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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