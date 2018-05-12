Neustadter aday kadroda – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Neustadter aday kadroda

    Neustadter aday kadroda
    2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan 'da milli takımın aday kadrosu belirlendi. forması giyen savunmacı Roman Neustadter de teknik direktör Stanislav Cherchesov'un açıkladığı aday kadroda kendine yer buldu. 'nın dünya kupalarındaki en büyük başarısı 1966'daki 4'üncülük.
    1. 12.5.2018
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