Fenerbahçe kupa finaline hazır

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.Bu antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, öğleden sonra özel uçakla Diyarbakır'a uçacak.