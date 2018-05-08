Aykut Kocaman: "Martin Skrtel bizim ilham kaynağımız"
İngiliz basınından Scottish Sun, Rangers’ın Skrtel’i çok istediğini ancak Aykut Kocaman’ın da tecrübeli stoperden vazgeçmeyeceğini yazdı. Haberde, Kocaman'ın "Martin büyük bir karakter. Aynı zamanda cesur bir futbolcu. F.Bahçe için ilham kaynağı" sözlerine yer verildi.
O, BURADA ÇOK MUTLU
"Skrtel bu yaz hiçbir yere gitmeyecek" dediği belirtilen Aykut hocanın Skrtel'in kalmasını istediği şu sözlerle verildi: "O, burada çok mutlu. Çok cesur bir savaşçı. Kasımpaşa maçında kafası yarıldı. Hiç öyle bir açılma görmedim. Kafası tamamen yarılmıştı. Martin büyük bir karakter. Fenerbahçe ve genç futbolcular için ilham kaynağı."
MENAJERİNE BİZZAT SÖYLEDİ!
İskoçya'da yayın yapan Daily Record da Skrtel'in Fenerbahçe'de devam etmek istediğini sayfasına taşıdı. Fenerbahçe'nin kesinlikle Skrtel'i bırakmak istemediğini yazan gazete Slovak stoperin menajeri Sevco'ya bizzat "Fenerbahçe'de mutluyum" dediğini belirtti.
28
Geçen sezon 6 milyon euro'ya sarı- lacivertli takımın yolunu tutan Skrtel, bu sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 28 maçta forma giydi. 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Slovak defans oyuncusunun sözleşmesi 2019'un haziran ayında sona erecek.
- 8.5.2018
-
Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
-
Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
-
Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
Aykut Kocaman: "Martin Skrtel bizim ilham kaynağımız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.