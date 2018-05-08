Aykut Kocaman: "Martin Skrtel bizim ilham kaynağımız" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    : " bizim ilham kaynağımız"

    Aykut Kocaman: "Martin Skrtel bizim ilham kaynağımız"

    İngiliz basınından , Rangers’ın Skrtel’i çok istediğini ancak ’ın da tecrübeli stoperden vazgeçmeyeceğini yazdı. Haberde, Kocaman'ın "Martin büyük bir karakter. Aynı zamanda cesur bir futbolcu. F.Bahçe için ilham kaynağı" sözlerine yer verildi.

    Bir süre önce İskoç ekibi Rangers'ın Martin Skrtel'i istediğini kaydeden İngiliz basınından Slovak savunmacı ile ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. Scottish Sun gazetesi, Aykut Kocaman'ın 33 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını yazdı. Haberde Glasgow Rangers'ın yeni teknik direktörü Steven Gerrard'ın Liverpool'da birlikte oynadığı Skrtel'in kadrosunda çok görmek istediği ancak Kocaman'ın da oyuncusundan vazgeçmeyeceği vurgusu yapıldı. Ayrıca usta çalıştırıcının Skrtel'i savunmanın direği olarak gördüğü belirtildi.

    O, BURADA ÇOK MUTLU
    "Skrtel bu yaz hiçbir yere gitmeyecek" dediği belirtilen Aykut hocanın Skrtel'in kalmasını istediği şu sözlerle verildi: "O, burada çok mutlu. Çok cesur bir savaşçı. Kasımpaşa maçında kafası yarıldı. Hiç öyle bir açılma görmedim. Kafası tamamen yarılmıştı. Martin büyük bir karakter. Fenerbahçe ve genç futbolcular için ilham kaynağı."

    MENAJERİNE BİZZAT SÖYLEDİ!
    İskoçya'da yayın yapan Daily Record da Skrtel'in Fenerbahçe'de devam etmek istediğini sayfasına taşıdı. Fenerbahçe'nin kesinlikle Skrtel'i bırakmak istemediğini yazan gazete Slovak stoperin menajeri Sevco'ya bizzat "Fenerbahçe'de " dediğini belirtti.

    28
    Geçen sezon 6 milyon euro'ya sarı- lacivertli takımın yolunu tutan Skrtel, bu sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 28 maçta forma giydi. 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Slovak defans oyuncusunun sözleşmesi 2019'un haziran ayında sona erecek.
    1. 8.5.2018
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