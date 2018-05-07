Hasan Ali Kaldırım: "Şampiyonluk kaçarsa nedeni tribün!"
F.Bahçe'de Kocaman'ın yanı sıra futbolcular da protestolara isyan etti. Hasan Ali: Henüz 20. dakika, geri pas yapıyoruz, taraftar yuhalamaya başlıyor. Bu bizi ileri atmıyor, geriye itiyor. Şu an şampiyonluğumuz ilan edebilirdik. Kaybedersek, iç saha maçları yüzünden olacak”
BARCELONA BİLE BUNU YAPAMIYOR
Kaybettiğimiz basit puanlar olmasaydı, bugün itibariyle şampiyonluğu ilan edebilirdik. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var bizim. 20. dakikada geri pas yaptığımızda tribünlerde yuhalamalar başlıyor. Bu bizi ileri atmıyor, bu bizi geriye itiyor. Futbol bu, geri pas var, arkadan pas var. Dakika 30'da 3-0, 4-0 önde olacağız diye bir şey yok. Real Madrid ve Barcelona bile bunu yapamıyor. Rica ediyorum, bizim desteğe ihtiyacımız var. Şampiyonluğu eğer kaybedersek iç saha performansından dolayı kaybederiz. Olur ya da olmaz, elimizden gelen her şeyi yapacağız."
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Hasan Ali Kaldırım: "Şampiyonluk kaçarsa nedeni tribün!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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