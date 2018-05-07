Hasan Ali Kaldırım: "Şampiyonluk kaçarsa nedeni tribün!" – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    : "Şampiyonluk kaçarsa nedeni tribün!"

    Hasan Ali Kaldırım: "Şampiyonluk kaçarsa nedeni tribün!"

    F.Bahçe'de Kocaman'ın yanı sıra futbolcular da protestolara isyan etti. Hasan Ali: Henüz 20. dakika, geri pas yapıyoruz, taraftar yuhalamaya başlıyor. Bu bizi ileri atmıyor, geriye itiyor. Şu an şampiyonluğumuz ilan edebilirdik. Kaybedersek, iç saha maçları yüzünden olacak”

    Fernandao'nun attığı zafer golünün asistini yapan (bu sezon 4. kez) Hasan Ali Kaldırım, maçtan sonra çok çarpıcı açıklamalar yaptı. "Kaybettiğimiz basit puanlar olmasaydı, bugün şampiyonluğu ilan edebilirdik" diyen sarı- lacivertli oyuncu, taraftara sitem etti, şöyle konuştu: "İçerde durgunluk var. Evet, seviniyoruz ama durgunluk var. Kendimden bahsetmek istemiyorum. Sahaya hasta hasta çıkıp mücadele ettim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sinirliyim ve insanlar neden sinirli olduğumu soracaklar. 'Fenerbahçe'nin kadrosu vasat' diye konuşuyorlar ya...

    BARCELONA BİLE BUNU YAPAMIYOR
    Kaybettiğimiz basit puanlar olmasaydı, bugün itibariyle şampiyonluğu ilan edebilirdik. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var bizim. 20. dakikada geri pas yaptığımızda tribünlerde yuhalamalar başlıyor. Bu bizi ileri atmıyor, bu bizi geriye itiyor. bu, geri pas var, arkadan pas var. Dakika 30'da 3-0, 4-0 önde olacağız diye bir şey yok. Real Madrid ve Barcelona bile bunu yapamıyor. Rica ediyorum, bizim desteğe ihtiyacımız var. Şampiyonluğu eğer kaybedersek iç saha performansından dolayı kaybederiz. Olur ya da olmaz, elimizden gelen her şeyi yapacağız."
    1. 7.5.2018
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