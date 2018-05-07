Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü sürüyor!
Büyük çekişme ve sinir harbine sahne olan karşılaşmada galibiyet golü 90. dakikada Fernandao’nun ayağından geldi
BURSASPOR 10 KİŞİ KALDI
Bursa kalesine daha da yüklenen Fenerbahçe, Sow'un ters kafa vuruşunda beraberliği yakaladı. Titi'nin atılmasının ardından daha da rahatlayan ev sahibi, 90+1. dakikada Fernandao'nun topu ağlara bırakmasıyla galibiyete ulaştı. Müthiş bir sinir harbine sahne olan maçtan 3 puanla ayrılan Kanarya, puan cetvelindeki çıkışını da sürdürdü ve ikinci sıraya yerleşti.
İLKİ BAŞARDI
Bursaspor karşısında geriye düşen Fenerbahçe bu sezon ilk kez skor olarak geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı. 11 maçta geriye düşen sarı-lacivertli ekip ilk kez galip gelirken geriye düştüğü karşılaşmalarda daha önce 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.
15 HAFTA SONRA İLK 2'YE GİRDİ
Fenerbahçe ligde 15 hafta sonra ilk 2'ye girdi. Başakşehir'in averajla önüne geçen sarı-lacivertliler, haftayı 2. sırada kapattı. Fenerbahçe son olarak ligin 16 haftasında 2. sırada tamamlamıştı. 8 hafta 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler geçen hafta da 3. sıraya yerleşmişti.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
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