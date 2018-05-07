Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü sürüyor! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'nin zirve yürüyüşü sürüyor!

    Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü sürüyor!

    Büyük çekişme ve sinir harbine sahne olan karşılaşmada galibiyet golü 90. dakikada ’nun ayağından geldi

    , 'u 2-1 yenerek bir engeli kayıpsız aştı ve şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımayı başardı. Maça hızlı başlayan sarı- lacivertli ekip, kalesine yüklense de Harun'un inanılmaz kurtarışlarıyla birçok net fırsatı harcadı ve ilk yarı golsüz tamamlandı. Gol geciktikçe sinirler gerilirken 69'da topu ağlarında gördü. Furkan golü atan isimdi.

    BURSASPOR 10 KİŞİ KALDI
    Bursa kalesine daha da yüklenen Fenerbahçe, Sow'un ters kafa vuruşunda beraberliği yakaladı. Titi'nin atılmasının ardından daha da rahatlayan ev sahibi, 90+1. dakikada 'nun topu ağlara bırakmasıyla galibiyete ulaştı. Müthiş bir sinir harbine sahne olan maçtan 3 puanla ayrılan Kanarya, puan cetvelindeki çıkışını da sürdürdü ve ikinci sıraya yerleşti.

    İLKİ BAŞARDI
    Bursaspor karşısında geriye düşen Fenerbahçe bu sezon ilk kez skor olarak geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı. 11 maçta geriye düşen sarı-lacivertli ekip ilk kez galip gelirken geriye düştüğü karşılaşmalarda daha önce 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.

    15 HAFTA SONRA İLK 2'YE GİRDİ
    Fenerbahçe ligde 15 hafta sonra ilk 2'ye girdi. 'in averajla önüne geçen sarı-lacivertliler, haftayı 2. sırada kapattı. Fenerbahçe son olarak ligin 16 haftasında 2. sırada tamamlamıştı. 8 hafta 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler geçen hafta da 3. sıraya yerleşmişti.
    1. 7.5.2018
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