Ahmet Çakar, Fenerbahçe Bursaspor,
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'dan -Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik

    Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik

    'in 32. haftasında 'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği müsabaka sonrası yorumcu 'ın attığı twit gündeme bomba gibi düştü.

    'de 'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından 'dan gündeme oturan bir tweet geldi.

    Bursasporlu futbolcu 'un kendi kalesine attığı gol ve 'un performansını yorumlayan Çakar, "Tüm tiyatroseverler umarım gösteriyi beğenmişlerdir! Gerçek tiyatroyu buğün Fenerbahçe - Bursaspor macında izledik. FB nin kazanması için çırpınan hakem Aydınus ve tanrının kafası misali kendi kalesine gol atan Moussa Sow" dedi.

    1. 6.5.2018 18:39
    2. Güncelleme: 7.5.2018 02:14
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