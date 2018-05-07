Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği müsabaka sonrası yorumcu Ahmet Çakar'ın attığı twit gündeme bomba gibi düştü.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Ahmet Çakar'dan gündeme oturan bir tweet geldi.
Bursasporlu futbolcu Moussa Sow'un kendi kalesine attığı gol ve Fırat Aydınus'un performansını yorumlayan Çakar, "Tüm tiyatroseverler umarım gösteriyi beğenmişlerdir! Gerçek tiyatroyu buğün Fenerbahçe - Bursaspor macında izledik. FB nin kazanması için çırpınan hakem Aydınus ve tanrının kafası misali kendi kalesine gol atan Moussa Sow" dedi.
- 6.5.2018 18:39
- Güncelleme: 7.5.2018 02:14
-
Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
-
MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
-
MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.