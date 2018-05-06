Sow gözyaşlarına hakim olamadı
Bursasporlu futbolcu Moussa Sow maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı.
Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması terleten ve şu anda Bursaspor için top koşturan Mousa Sow maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı. Kendi kalesine attığı gol sonrası yıkılan Sow, karşılaşmanın ardından kendini yere bıraktı. Takım arkadaşları tarafından destek verilen Sow'a Fenerbahçeli futbolcular da tesellide bulundu.
Kaynak: IHA
- 6.5.2018 18:22
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Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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