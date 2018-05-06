Sow gözyaşlarına hakim olamadı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Sow gözyaşlarına hakim olamadı

    Sow gözyaşlarına hakim olamadı

    Bursasporlu futbolcu maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı.

    Bursasporlu futbolcu maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı.

    Geçtiğimiz yıllarda forması terleten ve şu anda için top koşturan Mousa Sow maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı. Kendi kalesine attığı gol sonrası yıkılan Sow, karşılaşmanın ardından kendini yere bıraktı. Takım arkadaşları tarafından destek verilen Sow'a Fenerbahçeli futbolcular da tesellide bulundu.
    Kaynak: IHA
    1. 6.5.2018 18:22
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