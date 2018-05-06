Fenerbahçe kongresinde oy sayma işlemi sarkar – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Fenerbahçe kongresinde sayma işlemi sarkar

    Fenerbahçe kongresinde <a href="/index/oy?id=4e1504c8-2e40-4550-b946-10e3156eea3c" class="" rel="tag">oy</a> sayma işlemi sarkar

    'da 3 'daki seçime rekor katılım olacak.

    'da 3 'daki seçime rekor katılım olacak. 10.00'da açılacak sandıklar, 17.00'de kapanacak. 17.00'den önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saatin dolmasının ardından da kullanabilecek. Seçimin 23.00'te bitmesi bekleniyor.
    1. 6.5.2018
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