Fenerbahçe Doğuş - Beşiktaş Sompo Japan maçı bugün! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe Doğuş - Sompo Japan maçı bugün!

    Fenerbahçe Doğuş - Beşiktaş Sompo Japan maçı bugün!

    28. haftasında F.Bahçe Doğuş, bugün SJ'yi ağırlayacak.

    28. haftasında F.Bahçe Doğuş, bugün SJ'yi ağırlayacak. Ülker Salonu'ndaki derbi, 13.00'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Ligde sahasında 3.5 yılı aşkın süredir yenilmeyen F.Bahçe, ayrıca Beşiktaş'a son yıllarda büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, rakibine ligde 6 yıldır maç kaybetmiyor.
    1. 5.5.2018
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