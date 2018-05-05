Alper Potuk'a son uyarı da geldi! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'a son uyarı da geldi!

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a>'a son uyarı da geldi!

    Magazin yıldızı(!) , tarafından sorguya alındı. Yıldırım, milli futbolcuyu kendini toparlamaması halinde ‘yolları ayırmakla’ tehdit etti

    Şu günlerde spor basınından çok magazin basınına konu olan , sarı-lacivertli takımda büyük rahatsızlığa yol açıyor. sürekli geriye giden milli futbolcu, teknik direktör 'ın gözünden de giderek düşüyor. Alper'in durumu yönetimi de kızdırırken, sabırlar iyice taşıyor. Yönetici , 27 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz günlerde sorgu odasına çekip azarladı. Yıldırım, "Bu sana son uyarım. Seninle bir daha böyle bir konuşma yapmayacağım. Bak lig bitiyor, artık aklını futbola ver. Yoksa külahları değişiriz" diyerek, oyuncuyu üstü kapalı olarak 'yolları ayırmakla' tehdit etti.

    KOCAMAN: "BU KAFAYLA YOK OLUP GİDER"
    , "Türkiye'nin en iyi ön alan oyuncusu" olarak tanımladığı Alper için, "Yeteneklerine yazık ediyor" ifadesini kullandı. Sarı-lacivertli hoca, "Alper, hızlı olduğu için markajı zor bir oyuncu. At sahaya, maçı alsın sana. Ama bu kafayla giderse yok olup gidecek. Şu an ne yazık ki 90 dakikayı çıkartacak kondisyona sahip değil. Maçlara yeterince konsantre olamıyor. Kopuk kopuk oynuyor" dedi.
    1. 5.5.2018
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