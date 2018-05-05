Alper Potuk'a son uyarı da geldi!
Magazin yıldızı(!) Alper Potuk, Ali Yıldırım tarafından sorguya alındı. Yıldırım, milli futbolcuyu kendini toparlamaması halinde ‘yolları ayırmakla’ tehdit etti
KOCAMAN: "BU KAFAYLA YOK OLUP GİDER"
Aykut Kocaman, "Türkiye'nin en iyi ön alan oyuncusu" olarak tanımladığı Alper için, "Yeteneklerine yazık ediyor" ifadesini kullandı. Sarı-lacivertli hoca, "Alper, hızlı olduğu için markajı zor bir oyuncu. At sahaya, maçı alsın sana. Ama bu kafayla giderse yok olup gidecek. Şu an ne yazık ki 90 dakikayı çıkartacak kondisyona sahip değil. Maçlara yeterince konsantre olamıyor. Kopuk kopuk oynuyor" dedi.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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