Ozan Tufan kalmak istiyor
Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen milli futbolcunun önceliği yine Fenerbahçe
Fenerbahçe'de kalıp kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Antrenmanlarda iyi çalışan milli futbolcunun takım arkadaşlarına "Ben kalmak istiyorum. Ama kadroda istenmezsem o zaman yurt dışı timaslara başlarım. Her şeyi zaman gösterir" dediği öğrenildi.
- 2.5.2018 08:50
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