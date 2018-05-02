Ozan Tufan kalmak istiyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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     kalmak istiyor

    Ozan Tufan kalmak istiyor

     kaldıktan sonra affedilen milli futbolcunun önceliği yine 

    Ligin devre arasında teknik direktör tarafından bırakılan, 'ye transferi de son anda yatan , yeni sezonda
    'de kalıp kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Antrenmanlarda iyi çalışan milli futbolcunun takım arkadaşlarına "Ben kalmak istiyorum. Ama kadroda istenmezsem o zaman yurt dışı timaslara başlarım. Her şeyi zaman gösterir" dediği öğrenildi.
    1. 2.5.2018 08:50
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