Eljif Elmas için son karar Aykut Kocaman'da
- 2.5.2018 07:11
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Toplam 2
Yorum
aytac film cektiniz olmadi simdi de masa basi islerine kalkisiyorsunuz...ormanda yangin cikti gunes gorunmuyor.her yer kapkaranlik......
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Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Jupp Heynckes'ten, Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
İzleyici Kim Cüneyit çakırmı adeletli tarafsız olacak Kimse kusura bakmasın; Ama Cakır Yancı genellikle bu sebebden Final'e atanmıyor anca yarı final
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Bayern Münih'i eleyen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
Toplam 4
Yorum
İzleyici Liverpool severim ama önceliğim Roma ''nın Final'da olup kazanmasını istiyorum bu kupayı Acıkcası!
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