Eljif Elmas için son karar Aykut Kocaman'da – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    için son karar 'da

    Eljif Elmas için son karar Aykut Kocaman'da
    Fener'de forma şansı bulamayan 'ın sezon sonunda takımda mı kalacağı yoksa kiralanacağına teknik patron karar verecek. Eljif Elmas'ın kiralanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.
    1. 2.5.2018 07:11
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