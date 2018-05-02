Fenerbahçe'de Soldado'nun yükselen formu ve Janssen'in sakatlığını atlatmasından sonra tekrar yedeğe çekilen Fernandao, gösterdiği performansla Avrupa'da ilk 5'e girdi
- 2.5.2018 15:04
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Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi seferberliği
Toplam 3
Yorum
NET. TOLGA VE ŞENOL HOCA LİGE VE KUPAYA HAVLU ATTIRDILAR..GEREKSİZDİ.
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Alman Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi
Toplam 1
Yorum
mehmet ş. liginde bir takım hakemlerle nasıl finale yükselir.çok güzel örneği real madrid juventus ve münih maçları gösterdi ki uefa nın isteğibu
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Şenol Güneş'ten o iddilara yanıt
Toplam 1
Yorum
şerefee fener maçının baş aktörleri kutlama yapsın..kaybedilen ligi ve kupayı.
Fernandao Avrupa'da ilk 5'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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