David Blatt’tan Fenerbahçe Doğuş'a destek – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’tan Doğuş'a destek

    David Blatt’tan Fenerbahçe Doğuş'a destek
    Darüşşafaka Başantrenörü , yeşil-siyahlıların kazandığı ULEB 'nın ardından Doğuş'un da 'nde şampiyonluğa ulaşmasının Türk basketbolu için mükemmel olacağını söyledi. Blatt, "Fenerbahçe'nin üst üste ikinci kez Avrupa Ligi'ni kazanmasını diliyorum. Onları destekliyorum ve başarılar diliyorum" dedi.
    1. 2.5.2018
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