‘Önce Çocuk’a Aziz Yıldırım desteği – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’a desteği

    ‘Önce Çocuk’a Aziz Yıldırım desteği

    Başkanı , çocuk istismarına dikkat çekmek için yapılan "" sergisine destek verdi.

    Başkanı , çocuk istismarına dikkat çekmek için yapılan "" sergisine destek verdi. Spor dünyasının ünlü isimleri kendileri için manevi değeri olan eşyalarını bağışlayarak sergiye destek olurken, Yıldırım da yıllarında mektup yazdığı kalemi bağışladı.

    DİVAN BUGÜN
    Sarı-lacivertli kulübün Nisan ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Saat 10.30'daki toplantı Tesisleri'nde yapılacak. Toplantıda kulübün projeleri ve hakkında üyelere bilgilendirmeler yapılacak.
    1. 28.4.2018
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