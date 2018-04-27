Josef de Souza: Karar adil – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    de : Karar adil

    <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a> de <a href="/index/souza?id=d0934141-aac8-4fde-96f4-26dac6310670" class="" rel="tag">Souza</a>: Karar adil

    de , ile ilgili alınan "kaldığı yerden devam" kararının adil olduğunu belirtti.

    de , ile ilgili alınan "kaldığı yerden devam" kararının adil olduğunu belirterek, "Aksi bir karar bir emeklerimizin boşa çıkması demek olacaktı" dedi. Sarı-lacivertli sambacı, "Bu tip olaylar futbolu gölgeliyor. Oysa her şeyin sahada olması lazım. Federasyon da aldığı kararla ' sahada oynanır' dedi. Bu güzel bir şey. Çıkıp turu geçmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 27.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    de : Karar adil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN